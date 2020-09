Santos tem quatro desfalques na zaga para reencontro com Sampaoli

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca tem problemas para escalar o Santos que enfrenta o ofensivo Atlético-MG, nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No reencontro com o técnico Jorge Sampaoli, o time paulista perdeu opções para formar a dupla de zaga.

Além de Luiz Felipe, lesionado e fora já há algum tempo, Cuca não terá à disposição os titulares do setor, Lucas Veríssimo e Luan Peres, suspensos. O Santos também não terá à disposição o volante Alison, que foi expulso na vitória sobre o Ceará no sábado passado (5). O volante já foi improvisado na zaga em duas oportunidades.

Com as quatro baixas, o Santos terá apenas duas opções de origem para a zaga: os jovens Alex e Wagner Leonardo. Além da pouca experiência como profissionais, os dois são canhotos, o que incomoda Cuca pela saída de jogo que pode ficar "torta" com um dos dois atuando na direita.

Alex é quem mais atuou na temporada. O defensor de 21 anos, que badalado nas categorias de base, tem três jogos em 2020. Ele chegou ao clube no ano passado para a equipe sub-20 e foi alçado ao profissional no início do ano pelo ex-técnico Jesualdo Ferreira.

Já Wagner Leonardo é formado nas categorias de base do clube desde o futsal, mas apenas estreou no profissional no ano passado, com Sampaoli, e nunca mais jogou. Ele era capitão da equipe sub-20 antes de subir e já atuou como volante e lateral-esquerdo durante sua formação.

Cuca também tem problemas no setor ofensivo. Os centroavantes Raniel e Kaio Jorge foram diagnosticados com Covid-19 e estão afastados do elenco. Com isso, Lucas Braga deve atuar no comando do ataque.

Em compensação, Cuca terá dois reforços que foram preservados diante do Ceará. O meio-campista Carlos Sanchez e o atacante Soteldo estarão presentes diante do Atlético-MG.

O Santos começa a nona rodada na sétima colocação, com 11 pontos,

Já o Atlético-MG vem de duas vitórias seguidas -contra São Paulo e Coritiba- e soma 15 pontos na terceira colocação. O desfalque de Sampaoli é o zagueiro Réver, com gripe. Dessa forma, a dupla de zaga será formada por Igor Rabello e Junior Alonso.

SANTOS

João Paulo; Pará, Alex, Wagner Leonardo, Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca, Carlos Sanchez; Marinho, Lucas Braga, Soteldo. T.: Cuca

ATLÉTICO-MG

Rafael; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Allan, Franco; Savarino, Eduardo Sasha, Keno. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)