Santos renova o contrato de Camacho

Agora a única pendência contratual é a de Madson. O lateral-direito tem contrato até dezembro de 2022 e seu futuro incerto. O Santos sinalizou anteriormente com a renovação por um ano, mas o estafe do atleta pediu duas temporadas. Não houve avanço desde então.

Contratado em junho de 2021, Camacho já atuou em 70 partidas com a camisa do Santos. Revelado pelo Flamengo, o volante já teve passagens por Audax, Bahia, Goiás, Corinthians e Athletico-PR.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos assinou nesta quinta-feira (22) a renovação do contrato de Camacho. Antes válido até o fim deste ano, o vínculo do meio-campista de 32 anos foi estendido até dezembro de 2023.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.