Final da Sul-Americana terá nova data e horário para troca de vouchers

A solução não é novidade. No último ano, por exemplo, as finais da Sul-Americana e da Libertadores também tiveram outros locais disponibilizados para troca.

Sabendo das dificuldades que parte dos são-paulinos estava enfrentando, a cúpula do clube do Morumbi e a Conmebol se reuniram para buscar alternativas.

Inicialmente, quem adquirisse a entrada tinha que fazer a troca no máximo até o dia 30 de setembro, no Morumbi, no portão 4, das 9h às 18h (de Brasília) ou no estádio Mário Kempes, palco da final. No dia 25, quando o São Paulo recebe o Avaí pelo Brasileiro, o serviço não funcionará.

Por lá, o torcedor poderá realizar o trâmite na Fiesta Sudamericana, no Faro Del Bicentenario, das 8h às 12h no horário local.

