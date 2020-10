Santos perde para o Atlético-GO na Vila e vê fim de sequência invicta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Santos por 1 a 0 na noite de hoje (14), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Chico, que acertou um belo chute de fora da área após grande jogada de Janderson.

Com o resultado, o Dragão foi a 21 pontos e subiu para a metade de cima da tabela. Já o Peixe estacionou nos 24, mas segue no G-6 do torneio.

O Santos volta a campo no sábado, às 19h, para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira. O Atlético-GO joga no mesmo dia e horário, quando recebe o Athletico-PR.

O MELHOR: JANDERSON

O atacante fez fila, passou por cinco marcadores e serviu Chico, que acertou um belo chute de fora da área para dar a vitória ao clube goiano.

QUEM FOI MAL: LUCAS BRAGA

O atacante que voltou de empréstimo da Inter de Limeira, clube pelo qual se destacou no Paulistão, teve bons momentos em seu início no Santos, mas caiu muito nos últimos jogos. Nesta quarta, com a dura missão de substituir Marinho, voltou a ir mal e nada criou pelo setor direito.

CRONOLOGIA

Janderson recebeu pela direita, driblou cinco jogadores do Santos em direção ao meio do campo e tocou para Chico na esquerda. O meia acertou um chute de rara felicidade de fora da área e abriu o placar para o Dragão aos 23 minutos do segundo tempo.

O JOGO DO SANTOS

O lateral Pará foi improvisado pelo técnico Cuca como segundo volante da equipe na ausência de Alison, lesionado, e Jobson, suspenso. Com isso, Madson herdou a lateral direita da equipe. O Peixe foi defensivamente seguro, mas sofreu para criar jogadas de perigo durante todo o jogo.

ATUAÇÃO DO ATLÉTICO-GO

O Atlético-GO não teve uma boa atuação, mas a marcação feita no tiro de meta do Peixe chamou atenção. O Dragão posicionou seus atacantes no limite da grande área e dificultou muito a saída de jogo no chão da equipe alvinegra, forçando até algumas ligações diretas da equipe de Cuca - o que foge das características do time. Depois de passar o primeiro tempo todo sem finalizar, os goianos melhoraram na segunda etapa, tiveram uma chance incrível perdida por Matheus Vargas, sem goleiro e dentro da pequena área, e abriram o placar em belo chute de Chico após grande jogada de Janderson.

SEIS MENINOS DA VILA

Bastante desfalcado, o Santos terminou a partida com seis jogadores do time da base: João Paulo, Sandry, Anderson Ceará, Lucas Lourenço, Tailson e Marcos Leonardo. Com exceção do goleiro, os outros cinco representaram todas as substituições feitas por Cuca no decorrer do jogo.

FIM DA SEQUÊNCIA INVICTA

A derrota do Santos hoje representou a quebra de uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. A última derrota santista havia sido contra o Flamengo, no dia 30 de agosto.

SANTOS

João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Pará (Sandry), Diego Pituca e Jean Mota (Lucas Lourenço); Arthur Gomes (Marcos Leonardo), Lucas Braga (Tailson) e Kaio Jorge (Anderson Ceará). Técnico: Cuca

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico (Natanael); Janderson (Júnior Brandão), Zé Roberto (Hyuri) e Gustavo Ferrareis (Matheus Vargas). Técnico interino: Eduardo Souza

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Amarelo: Pará, Sandry, Pituca e Cuca (S); Marlon Freitas, Ferrareis e João Victor (A)

Gol: Chico, aos 23min do segundo tempo