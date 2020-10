Atlético-GO vence na Vila e quebra invencibilidade de 12 jogos do Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO quebrou nesta quarta-feira (14) uma invencibilidade de 12 partidas do Santos na temporada. Na Vila Belmiro, a equipe rubro-negra foi mais eficiente do que os donos da casa e levou a melhor por 1 a 0.

O gol de Chico deixou a formação do Centro-Oeste com 21 pontos, na faixa intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Parado nos 24, o time alvinegro está na sexta colocação do Nacional.

Bastante desfalcado, o Santos não pôde manter uma sequência sem derrotas que acumulava desde a virada para setembro. O último revés havia sido registrado no dia 30 de agosto, contra o Flamengo, também pelo Brasileiro.

Cuca teve dificuldades para montar o time sem os pontas Marinho e Soteldo, suas principais armas. Também estavam fora de combate Lucas Veríssimo, Alison e Sánchez -este afastado até o ano que vem-, e o treinador não achou soluções.

O Santos falhou sobretudo para criar oportunidades claras, em um primeiro tempo no qual dominou a posse de bola sem se impor. Na etapa final, o Atlético-GO usou sua velocidade, cresceu e chegou ao gol da vitória aos 23 minutos.

Janderson fez boa jogada ao se livrar de múltiplos marcadores e tocou para Chico, que bateu no ângulo. Os donos da casa buscaram alternativas, mas não tiveram força para impedir a vitória dos visitantes -dirigidos interinamente por Eduardo Souza, após a saída do técnico Vagner Mancini para o Corinthians.

SANTOS

João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Pará (Sandry), Diego Pituca e Jean Mota (Lucas Lourenço); Arthur Gomes (Marcos Leonardo), Lucas Braga (Tailson) e Kaio Jorge (Anderson Ceará). Técnico: Cuca

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico (Natanael); Janderson (Júnior Brandão), Zé Roberto (Hyuri) e Gustavo Ferrareis (Matheus Vargas). Técnico interino: Eduardo Souza

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Amarelo: Pará, Sandry, Pituca e Cuca (S); Marlon Freitas, Ferrareis e João Victor (A)

Gol: Chico, aos 23min do segundo tempo