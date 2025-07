Santos perde do Inter na Vila e desperdiça chance de sair do Z4

O Santos sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), o Peixe foi superado pelo Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada. Os gols do Colorado foram marcados por Carbonero e Borré, enquanto Barreal descontou para os donos da casa.

Com o revés, o Alvinegro Praiano permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 14 pontos — mesma pontuação do Vasco, que tem um jogo a menos e está fora do Z-4. Já o Internacional subiu para a 10ª posição, com 20 pontos.

Na próxima rodada, o Santos encara o Sport fora de casa, no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O Inter recebe o Vasco no domingo, no mesmo horário.