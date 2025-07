Amazonas empata com o Paysandu pela Série B

Aproveitando a superioridade numérica, o Amazonas pressionou e empatou com gol contra de Anderson Leite, aos 8 do 2º tempo.

O Papão abriu o placar com Diogo Oliveira aos 29 minutos do 1º tempo, pouco antes de ficar com um jogador a menos após a expulsão de Novillo.

Manaus/AM - O Amazonas FC empatou em 1 a 1 com o Paysandu na noite desta quarta-feira (23), pela Série B, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

