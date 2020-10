Santos perde 1º patrocinador após contratação de Robinho, confira

A contratação polêmica de Robinho pelo Santos, já causou a primeira baixa. Nessa quarta-feira (14), o clube perdeu um de seus principais patrocinadores, a Orthopride, empresa de ordontia.

A marca resolveu romper contrato com o time levando em conta a condenação do jogador a nove anos de prisão na Itália, por ser acusado de participar de um estupro coletivo no país.

A Ortopride explicou que não foi informada pelo Santos sobre as negociações com o atleta e que soube por meio da imprensa que ele já havia sido contratado. Em nota, a empresa explicou a decisão:

"Nós temos enorme respeito pela história do Santos. Mas neste momento decidimos pelo rompimento do contrato de patrocínio. Nosso público é majoritariamente feminino e, em respeito às mulheres que consomem nossos produtos, tivemos que tomar essa decisão. Queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação do Robinho, fomos pegos de surpresa pela imprensa no fim de semana", disse Richard Adam, diretor de operações da empresa.

Robinho foi condenado em primeira instância, mas recorre em segunda e tem mais até terceira para tentar reverter a situação. Até lá, pode jogar em outros países sem restrição.