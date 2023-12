Santos negocia contratação do zagueiro Gil, ex-Corinthians

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tem interesse no zagueiro Gil, ex-Corinthians.

O Santos iniciou uma negociação para contratar Gil, que está livre no mercado após deixar o Corinthians.

O clube do litoral paulista entende que precisa de uma liderança na defesa e vê Gil, de 36 anos, com bom perfil. O técnico Fabio Carille trabalhou com o atleta.

A ideia do Santos é assinar contrato de um ano com Gil, com salários dentro da nova realidade financeira para a Série B.

O Santos tem Joaquim, João Basso, Messias, Jair e Alex para a zaga. Joaquim, Basso e Messias têm futuro incerto.