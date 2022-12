Santos muda postura no mercado para deixar fama de 'mau vendedor' para trás

O técnico Odair Hellmann concordou com a "pausa" no mercado depois das chegadas de Messias, João Lucas, Dodi e Mendoza, mas pedirá reposições se o Santos negociar algum dos jogadores importantes do atual elenco.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos do presidente Andres Rueda se caracterizou, entre outras coisas, pela fama de "mau vendedor". Com dificuldades financeiras, o time negociou barato alguns atletas como Lucas Veríssimo, Luan Peres, Diego Pituca, Kaiky e Soteldo. Agora, o cenário é diferente.

