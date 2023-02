Santos inscreve três reforços no Paulista

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos regularizou Joaquim, Daniel Ruiz e Lucas Lima e os incluíram na lista do Campeonato Paulista. Sendo assim, o técnico Odair Hellmann já pode utilizá-los no clássico contra o São Paulo, no domingo (12), pela oitava rodada da competição.

Apesar de ter opções, apenas Joaquim de fato pode ser utilizado. O Santos entende que Ruiz e Lucas Lima precisam de tempo para recuperar o condicionamento físico.

Alison, anunciado nesta semana, não está nos planos para o Paulista. O volante ainda tem um longo período de recuperação após uma séria lesão no joelho. O Santos quer ter calma para uma recuperação completa com a intenção de usá-lo no Brasileiro.

Vale lembrar que o meio-campo é o setor com maior desfalque para o clássico: Fernández e Zanocelo, por lesões, e Sandry, suspenso. Odair tem Camacho e Vinicius Balieiro como opção para suprir as ausências.

O Santos vem de uma vitória sobre o São Bento no Paulista e ocupa a terceira posição do Grupo A, com nove pontos. À frente estão a Inter de Limeira, com 10, e o Bragantino, com 13.