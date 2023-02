'Deitava tarde, quase nunca sozinho', diz ex-Palmeiras sobre carreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Faustino Asprilla, que atuou por Palmeiras e Fluminense no Brasil no início dos anos 2000, admitiu que o futebol não era o seu principal interesse durante a carreira. Ele comentou que seu estilo de vida festeiro foi uma limitação profissional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.