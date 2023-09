Santos fez proposta milionária e esperou meia argentino por quatro meses

Pereyra, então, segue distante do Santos, apesar de não ter definido seu futuro. E a negociação mais longa da história recente do Peixe segue indefinida.

A reportagem conversou com um dirigente de outro clube que sondou Roberto Pereyra. A resposta foi: "A oferta do Santos foi assustadora".

Se o caminho for mesmo a saída da Europa, o Santos concorreria principalmente com o futebol árabe ou turco por Pereyra. A proposta é alta para o futebol sul-americano.

Diante desse impasse, o Santos resolveu uma última cartada: o coordenador técnico Alexandre Gallo foi à Europa conversar pessoalmente com o estafe do jogador. Lá, ele finalmente disse "não". O dirigente do clube mostrou a história do clube de Pelé e demonstrações recentes de apoio do torcedor.

