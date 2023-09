Chelsea mira jovens talentos do Brasil para formar 'time do futuro'

A equipe inglesa concentra essas negociações com os clubes brasileiros por meio dos empresários. Eles também têm boa relação com outros times da Premier League. Há concorrência no país por Moscardo.

O Brasil é uma das prioridades do Chelsea. E um dos elos é Alysson Marins, olheiro dos Blues que trabalhou por 10 anos na base do Corinthians.

O Chelsea faz investimentos com status de titular para o atual elenco, mas também está disposto a conseguir as maiores promessas para garantir competitividade nessa e em outras temporadas.

