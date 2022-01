Santos faz três em 45 minutos e se classifica na Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Precisando de apenas um tempo, o Santos venceu o Chapadinha, do Maranhão, por 3 a 0 nesta quarta-feira (12) e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Ainda antes do intervalo, a classificação foi encaminhada com gols de Jhonnathan, Rwan e Patati. Na etapa final, o time só administrou o resultado e aproveitou a folga para descansar seus principais jogadores.

Essa foi a quarta vitória do Santos nos quatro compromissos já realizados na Copinha. Até aqui, o time marcou dez gols e só levou um. Na próxima fase, o adversário será a Ferroviária —mais cedo, a equipe paulista empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1 e avançou nos pênaltis por 5 a 3.

Vale lembrar que as equipes já se enfrentaram na fase de grupos, e o duelo acabou com a vitória santista por 2 a 0.

Dominante desde o princípio, o Santos abriu o placar logo cedo com Jhonnathan. O camisa 5 roubou a bola na entrada da grande área e contou com a sorte para ver sua finalização desviar na defesa do Chapadinha e matar o goleiro.

Ainda no primeiro tempo, Rwan completou a finalização de Jhonnathan debaixo da trave e marcou o segundo. Já nos acréscimos, Vittor deu rebote no chute cruzado de Lucas Pires, e Patati só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Ciente do favoritismo do Santos, a equipe maranhense tentou fazer seu jogo, mas ao mesmo tempo se preocupou em não levar mais gols. A principal dificuldade foi a saída de bola, que inclusive gerou o primeiro gol santista.

Curiosamente, o time até melhorou depois de ser vazado e criou algumas chances na bola parada, mas voltou a sofrer quando o Santos retomou seu ritmo e não deu chances ao adversário.

Com cerca de 20 minutos do segundo tempo, o técnico Elder Campos já encaminhava sua quarta mexida no Santos. Esse foi o cenário dos últimos 45 minutos, com o time alvinegro rodando a equipe e já pensando no próximo compromisso.

Quando forçou as jogadas, o Santos voltou a ameaçar, chegando até a marcar o quarto gol, anulado pela arbitragem. Já o Chapadinha, embora valente, esbarrou nas suas limitações e terminou o jogo sem conseguir ao menos seu gol de honra.