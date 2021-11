Santos falha na pontaria e expõe jejum de Marinho e parceiros de ataque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A má pontaria tem sido um dos problemas mais críticos do Santos neste Campeonato Brasileiro, competição pela qual a equipe alvinegra enfrenta o Red Bull Bragantino às 19h desta quarta-feira (10), na Vila Belmiro.

Sob o risco de um inédito rebaixamento, o Santos convive com aproveitamento ruim de suas finalizações, o que reflete diretamente nos resultados de um time que tem um dos piores ataques do torneio, com 26 gols marcados em 30 partidas disputadas.

Segundo dados do Footstats, o Santos tem média de 12,6 finalizações por partida, que colocam a equipe entre as oito melhores do Brasileiro neste quesito. No entanto, apenas 4,4 vão com direção ao gol. Só sete times possuem desempenho pior.

Isso ficou visível na derrota para o Palmeiras no domingo (7), na Vila Belmiro. Precisando da vitória, o Santos testou o gol adversário 12 vezes e acertou só quatro no alvo, que resultaram em boas defesas de Weverton. Do outro lado, o rival alviverde finalizou 15 vezes, sendo seis com direção ao gol —venceu por 2 a 0.

Os problemas ofensivos do Santos não vêm de agora, mas é fato que eles se agravaram no segundo turno do Brasileiro. Desde que o técnico Fábio Carille assumiu o comando do time, exatamente ao início do returno, foram seis gols marcados em 11 partidas. O time passou em branco em seis jogos. O lateral-direito Madson é o artilheiro deste período, com dois gols. Diego Tardelli, Raniel, Carlos Sánchez e Wagner Leonardo completam a relação com um tento cada.

O desempenho ruim, registrando média de 0,54 gol por partida, recai diretamente sobre Marinho, que foi o artilheiro do Santos na temporada passada, com 24 gols em 43 jogos, e um dos principais jogadores na campanha que levou o time ao vice-campeonato da Libertadores.

Agora ele acabou de completar um turno inteiro sem fazer gols. O último dele foi justamente sobre o Palmeiras, em 10 de julho, na derrota por 3 a 2 no Allianz Parque, em cobrança de pênalti. Nesta temporada, foram só sete gols em 37 participações.

Embora receba cobrança pela falta de gols do time, Marinho tem sido amparado pela forma como tem atuado. E uma das justificativas pelo longo jejum é a remodelação vivida pelo Santos desde o início do ano.

"O Marinho é o jogador a ser marcado. Se eu sou o técnico adversário, eu vou me preocupar com o Marinho. Ele não está tendo espaço, e a gente não consegue criar para que ele seja esse jogador que sabemos que ele é", explicou Carille após a derrota para o Palmeiras.

O atacante ainda tem sofrido mudanças de parceiros nos últimos meses, desde que o Santos perdeu Kaio Jorge, que não quis prorrogar seu contrato com o clube e se transferiu para a Juventus, da Itália, o que compromete o entrosamento no ataque e o próprio rendimento de Marinho.

Na gestão de Carille, Léo Baptistão foi o titular nos primeiros seis jogos, até que sofreu uma lesão muscular. Raniel atuou na partida seguinte, contra o Sport, mas perdeu a posição para Tardelli. O veterano foi titular em três jogos, mas acabou sendo desfalque contra o Palmeiras por causa de uma virose, devolvendo o posto a Raniel.

Uma nova mudança está prevista para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Tardelli deve retomar a titularidade para formar dupla de ataque com Marinho. Carille ainda será obrigado a fazer duas alterações na defesa. Madson está suspenso, e o trio de zaga perdeu o uruguaio Emiliano Velázquez.

Assim, o Santos deverá ter João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Wagner Leonardo; Pará, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.

Com 35 pontos, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time alvinegro tem cinco pontos de vantagem sobre o Sport, que aparece logo abaixo, e conta com a recuperação diante de sua torcida para se distanciar do grupo dos últimos quatro colocados.

Desde que a Vila Belmiro voltou a receber público, a equipe de Fábio Carille disputou quatro partidas, com duas vitórias, sobre Grêmio e Fluminense, e duas derrotas, para América-MG e Palmeiras.

O Bragantino, por sua vez, briga na parte de cima da tabela: é o quarto colocado, com 49 pontos. Apesar disso, a equipe de Maurício Barbieri jogará pressionada agora por uma recuperação, já que vem de derrotas seguidas para Athletico-PR e Cuiabá.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (10)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere