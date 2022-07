Santos enfrenta o Atlético-GO em primeiro jogo sem Bustos

Assintomáticos após o exame positivo, Os laterais Auro e Felipe Jonatan testaram negativo para covid-19 e treinaram. Seguindo o protocolo da CBF, a dupla fará nova prova no domingo para ser relacionada ou não diante do Atlético-GO. Ângelo, suspenso, é desfalque certo.

Com 19 pontos, o Santos ocupava a décima colocação. Neste domingo, o clube tenta focar no Nacional e deixar para trás a eliminação da Copa Sul-Americana, no meio da semana, enquanto busca um novo treinador.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos entra em campo neste domingo (10), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, contra o Atlético-GO, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na primeira partida após a demissão do técnico Fabián Bustos.

