Santos empresta zagueiro Luiz Felipe para o Atlético-GO até o fim do ano

O Santos acertou nesta segunda-feira (31) o empréstimo do zagueiro Luiz Felipe ao Atlético-GO, que disputa a Série B do Brasileirão. Sem espaço no Peixe, o defensor de 29 anos irá defender o Dragão até o fim deste ano.

Luiz Felipe está no Santos desde 2016, mas perdeu espaço nos últimos anos. Na temporada atual, ele disputou apenas três partidas pelo time paulista.

O zagueiro também passou por alguns times modestos, como o Caxias, o Duque de Caxias, Cascavel e Paraná. Ele foi revelado nas categorias de base do Joinville.

Luiz Felipe passou a receber ainda menos oportunidades em 2023, após as chegadas de Joaquim e Messias. O Peixe ainda está prestes a anunciar outros dois zagueiros, o costarriquenho Juan Pablo Vargas e João Basso, o que tiraria ainda mais seu espaço.

No Atlético-GO, Luiz Felipe terá a chance de jogar mais e se recolocar no mercado. O Dragão é um time que briga pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro, e o zagueiro pode ajudar o time a alcançar seu objetivo.