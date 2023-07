Dudu treina em tempo integral e Palmeiras se reapresenta após goleada

Dudu participou do treino do Palmeiras na manhã de hoje, após ficar de fora dos últimos três jogos do Verdão por dores na panturrilha. O atacante pode ser a grande novidade para o duelo contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

Os titulares do último jogo do Brasileirão realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante do elenco foi a campo e, com a presença de algumas Crias da Academia, realizou trabalho técnico de dez contra dez.

Na parte final das atividades, alguns atletas realizaram complementos físicos, enquanto outros aprimoraram jogadas ofensivas e finalizações.