Santos economiza quase R$ 1 milhão por mês e abre vagas de estrangeiros

O acordo com Carlos Sánchez foi melhor para o Santos, já que o atleta de 38 anos abriu mão do que teria a receber até julho.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A folha do Santos para 2023 não conta mais com dois dos três jogadores de maiores salários do elenco: o meia Carlos Sánchez e o atacante Bryan Angulo. O venezuelano Yeferson Soteldo completa o top-3, mas continua no clube.

