'Nosso país fez pouco por Pelé', diz Rafael em apresentação no São Paulo

Rafael é goleiro e é o segundo reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada de 2023. O jogador de 33 anos assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2025. Para contar com o arqueiro ex-Atlético-MG, o time tricolor desembolsou R$ 5 milhões.

A ausência de grandes nomes do futebol brasileiro, tanto da atualidade quanto do passado recente, foram sentidas e notadas pelos corredores da Vila Belmiro.

O velório do Rei do Futebol foi na Vila Belmiro se iniciou na segunda-feira (2) e terminou após 24 horas. Na terça-feira (3), Pelé foi sepultado em Santos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta quinta-feira (5) no São Paulo, o goleiro Rafael lamentou a morte de Pelé e comentou sobre a ausência de grandes nomes do futebol brasileiro no velório do Rei. Dentre os jogadores do tetra e o pentacampeonato, o único presente nas homenagens foi Mauro Silva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.