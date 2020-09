Santos e Fortaleza empatam na Vila Belmiro e seguem no meio do tabela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o Fortaleza por 1 a 1, neste domingo (27), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Madson, para o Santos, e Gabriel Dias, para o Fortaleza.

Com o empate, Santos e Fortaleza chegaram a 17 e 16 pontos, respectivamente, e seguem no meio da tabela do torneio nacional.

O Santos volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Olimpia, no Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores. Já o Fortaleza tem encontro marcado com o arquirrival Ceará na final do torneio estadual nesta quarta-feira, às 19h.

O destaque da partida foi Marinho. O camisa 11 do Peixe foi um dos jogadores mais criativos da partida. Ele cobrou a falta que rendeu assistência para Madson, além de outras oportunidades durante a partida.

O Santos abriu o placar aos 41 do primeiro tempo com Madson. O lateral-direito desviou de cabeça falta cobrada por Marinho e marcou seu segundo gol pelo Peixe, ambos de cabeça. O Fortaleza empatou aos quatro minutos da segunda etapa, quando Gabriel Dias completou para o gol cobrança de escanteio.

A PARTIDA DO SANTOS

O técnico Cuca poupou o uruguaio Carlos Sánchez e o lateral-direito Pará, mas o Santos funcionou tão bem, ou até melhor. O Peixe não sufocou o Fortaleza, mas conseguiu criar até com mais facilidade do que nos últimos jogos. Acertou a trave em jogada de Soteldo com leve desvio de Kaio Jorge.

O JOGO DO FORTALEZA

O Fortaleza não se intimidou em jogar dentro da Vila Belmiro e manteve seu estilo de jogo, priorizando a manutenção da posse de bola. As duas equipes dividiram o tempo de posse, mas o Peixe chegou a "dar a bola" ao Fortaleza como estratégia durante parte do duelo, segundo o lateral Madson explicou em entrevista.

SANTOS

João Paulo; Madson (Pará), Luan Peres, Alex, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota (Sánchez), Arthur Gomes (Raniel); Soteldo (Lucas Braga), Marinho, Kaio Jorge (Lucas Lourenço). T.: Cuca.

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Paulão, Carlinhos; Felipe (Fragapane), Juninho, Romarinho, Osvaldo (Ronald), David (Marlon); Wellington Paulista (Yuri César). T.: Rogério Ceni

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Héber Roberto Lopes (SC)

Gols: Madson, aos 41min do primeiro tempo (Santos); Gabriel Dias, aos 4min do segundo tempo (Fortaleza)

Cartões amarelos: Romarinho (Fortaleza); Felipe Jonatan (Santos)