Santos é derrotado por time da quarta divisão, mas avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos foi derrotado nesta quinta-feira (5) por um time que disputa a quarta divisão do futebol nacional. O resultado só não será tratado como um vexame porque, mesmo com o placar de 2 a 0 para o Juazeirense-BA, em Juazeiro, a equipe paulista avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

No confronto de ida, na Vila Belmiro, a formação alvinegra havia goleado por 4 a 0. Esses números não foram exatamente um retrato fiel da partida, cujo placar estava zerado até os 26 minutos do segundo tempo. No finalzinho, os donos da casa encaixaram uma boa sequência e construíram a vantagem.

Com a boa diferença, o time de Fernando Diniz viajou à Bahia com a vaga praticamente assegurada e se desconcentrou. Demorou a se achar no campo e vacilou na defesa, sobretudo pelo alto. Ian, aos 25 minutos, e Thauan, aos 28 minutos do primeiro tempo, aproveitaram.

Nem os gritos do comandante acordavam os jogadores do time paulista. No início da etapa final, o goleiro João Paulo precisou evitar o terceiro gol logo aos três minutos, em cabeçada de Wendell.

A tentativa dos baianos de devolver o placar do jogo de ida, porém, parou por aí. Com o passar do tempo, o time da casa deixou de exercer a pressão que conseguiu na etapa inicial. E o Santos passou a cadenciar mais a partida, administrando a vantagem.

Essa foi a primeira vez que o Juazeirense disputou as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe, que está na liderança de sua chave na Série D do Campeonato Brasileiro, havia eliminado o Cruzeiro na terceira fase do torneio mata-mata e deu trabalho aos santistas.

Nesta sexta (6), um sorteio na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, vai definir os confrontos das quartas de final da competição, os mandos de campo e o chaveamento até a decisão.

Depois do susto e da classificação, o Santos tem um clássico pela frente. No domingo (8), vai enfrentar o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena (Nino Guerreiro), Jamerson (Junior Timbó), Wendel e Daniel; Sapé (Tony Galego), Patrick e Waguinho; Ian, Thauan e Kesley (Waldir). T.: Carlos Rabello

SANTOS

João Paulo, Pará, Vinicius Balieiro (Sánchez), Wagner Palha e Felipe Jonatan; Ivonei, Vinicius Zanocelo (Kaiky) e Gabriel Pirani (Marcos Guilherme); Ângelo (Jean Mota), Marcos Leonardo e Bruno Marques (Lucas Braga). T.: Fernando Diniz

Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Thauan, Jamerson, Junior Timbó, Waguinho e Waldir (JUA) - Zanocelo, Marcos Leonardo e Kaiky (SAN)

Gols: Ian Augusto (JUA), aos 25', Thauan (JUA), aos 28'/1ºT