Santos deve poupar titulares em duelo contra o Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na quarta rodada do Campeonato Paulista, o Santos ainda busca a primeira vitória na competição. Diante do Ituano neste sábado (13), às 19h, na Vila Belmiro, porém, o técnico Ariel Holan não deve escalar a força máxima.

Nos últimos dois treinos realizados no CT Rei Pelé, o argentino indicou que pretende mandar a campo uma formação reserva diante da equipe do interior, poupando os principais titulares para o segundo jogo contra o Deportivo Lara (VEN), na terça-feira (16), pela primeira fase da Libertadores --na partida de ida, em casa, o time Peixe venceu por 2 a 1.

A partida contra o Ituano, contudo, ainda pode marcar o retorno de peças importantes do elenco santista. Recuperado de uma lesão, o atacante Kaio Jorge volta a ficar à disposição, assim como lateral Pará, que cumpriu isolamento após receber diagnóstico de Covid-19.

Os dois devem começar a partida no banco de reservas, mas podem entrar no decorrer do jogo para ganhar ritmo visando ao duelo contra os venezuelanos.

Enquanto isso, Marinho, ainda em recuperação após também contrair o novo coronavírus, Madson, que trata de uma fratura na costela, e Raniel, em recuperação de uma trombose na perna, seguem fora de combate.

Terceiro colocado do Grupo C do Paulista, o Santos soma dois pontos. Em três partidas até aqui, a equipe empatou duas (Santo André e Ferroviária), além de uma derrota por 4 a 0 para o São Paulo, jogo que marcou a estreia de Ariel Holan no comando da equipe.

SANTOS

John; Laércio, Luiz Felipe, Alex; Lucas Braga, Guilherme Nunes, Ivonei, Gabriel Pirani, Copete; Jean Mota, Marcos Leonardo. T.: Ariel Holan

ITUANO

Edson; Jeferson, Léo Santos, Suéliton, Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto, Fernando Medeiros; Branquinho, Iago, Bruno Lopes. T.: Vinícius Bergantin

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Salim Fende Chavez