Nacho Fernández é inscrito na CBF e pode estrear pelo Atlético-MG

"Eu sei, já conversamos sobre isso, da ansiedade do torcedor, da imprensa, para vê-lo estrear. Mas isso vai ser feito com calma e planejamento, sem pular etapas. Para que quando ele estreia, ele esteja na melhor condição possível", completou Gonçalves.

"Nacho está treinando. Existe um programa para ele, para gradativamente retomar a condição física. Ele ficou um tempo de inatividade, todos sabem disso. A cada dia evoluindo, dentro do trabalho planejado", explicou Lucas Gonçalves, técnico interino do Atlético-MG.

A última partida oficial de Nacho Fernández foi em 12 de janeiro, na vitória do River Plate (ARG) por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Além de quase dois meses de inatividade, nesse intervalo o jogador passou por uma cirurgia de varicocele (problemas nos vasos dos testículos), o que também o impediu de entrar em campo.

Nacho Fernández desembarcou em Belo Horizonte em 21 de fevereiro e, desde então, aguardava sua regularização. Como é estrangeiro, o meio-campista precisava de autorização para trabalhar em solo brasileiro e essas burocracias atrasaram a inscrição do argentino no sistema da CBF.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (12) que o meia Nacho Fernández está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O argentino, contratado a "peso de ouro" pelo Galo, agora possui condições burocráticas de jogo e, quando o técnico interino Lucas Gonçalves quiser, poderá promover a estreia do meio-campista no Campeonato Mineiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.