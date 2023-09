Santos decide demitir o técnico Diego Aguirre após derrota para o Cruzeiro

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

"Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira (15). Também deixam os cargos os auxiliares-técnicos, Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e os preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares. O Santos FC agradece os serviços prestados e deseja boa sorte em novos desafios", disse o clube em nota oficial.

O Santos agora discute com Diego Aguirre e seus auxiliares como pagar a multa do contrato que era válido até dezembro de 2024.

A diretoria do Santos entendeu que o desempenho contra o Cruzeiro em casa foi inaceitável. A reunião começou logo cedo e durou enquanto Aguirre comandava o treinamento no CT Rei Pelé.

