Santos conta com boa reestreia de Soteldo e vence o São Paulo em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na reestreia de Yeferson Soteldo, na Vila Belmiro, o Santos venceu o clássico contra o São Paulo por 1 a 0 na noite deste domingo (21), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e subiu na tabela.

O destaque da partida ficou para Soteldo, que não sentiu a primeira partida após retornar ao clube e deu assistência precisa para o gol da vitória, marcado de cabeça por Lucas Braga, ainda no primeiro tempo.

A equipe santista teve menos a bola, mas protagonizou as melhores chances na etapa inicial, com contra-ataques rápidos. Já o São Paulo só conseguiu transformar a maior posse em oportunidades na segunda etapa, mas não foi efetivo nas finalizações.

O resultado levou o Santos à oitava posição, agora com 33 pontos, três atrás do Internacional, o sexto colocado e que jogará nesta segunda (22). Já o time tricolor permanece com 29 pontos, ainda a seis da zona de rebaixamento, mas agora no 12º lugar.

Os são-paulinos voltam a campo na quarta (24), para pegar o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pela 24ª rodada da Série A, no próximo domingo (28), o time tricolor receberá o Fortaleza. No mesmo dia, os comandados de Lisca vão encarar o Cuiabá, na Arena Pantanal.

SANTOS

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Camacho), Vinícius Zanocelo e Carabajal (Lucas Barbosa); Lucas Braga (Ângelo), Marcos Leonardo (Luiz Felipe) e Soteldo. Técnico: Lisca

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Ferraresi, Miranda e Wellington (Reinaldo); Gabriel (Pablo Maia), Igor Gomes e Patrick; Nikão (Calleri), Luciano (Bustos) e Marcos Guilherme (Igor Vinícius). Técnico: Rogério Ceni

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan e Marcos Leonardo (SAN); Nikão (SÃO)

Gol: Lucas Braga (SAN), aos 33'/1ºT