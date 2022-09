Santos cogitou devolver Luan antes de empresa aérea explicar atraso

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan quebrou dois jejuns e ensaiou uma volta por cima na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Athletico-PR na última terça-feira (27), na Vila Belmiro. Até pouco tempo atrás, a situação do meia-atacante era bem diferente.

Logo após a derrota para o Ceará, no dia 10 de setembro, o elenco ganhou dois dias de folga. O segundo dia de descanso foi cancelado pelo técnico Lisca antes do pedido de demissão. E Luan só se reapresentou na quarta-feira (14), como informou o GE à época.

O jogador alegou problemas de voo para as faltas, mas, nesse meio-tempo, a diretoria do Santos teve dúvidas sobre o atleta. Alguns entenderam que o jogador estava mentindo e já falaram sobre devolvê-lo ao Corinthians —o empréstimo termina em 30 de novembro de 2022.

Só que Luan surpreendeu o Santos positivamente quando se reapresentou. O camisa 20 pediu desculpas e mostrou um documento assinado pela companhia aérea reconhecendo falha de logística. O meia afirmou que tentou voltar antes da viagem com a família, mas que não foi possível.

Antes e depois desse atraso justificado, o Santos não teve do que se queixar. O reforço para o segundo semestre chega no horário e se esforça nos treinamentos. Pesavam contra Luan o histórico no Corinthians, com alguns atos de indisciplina apontados pelo clube de Parque São Jorge.

Depois desse transtorno, Luan treinou normalmente, não foi acionado na derrota para o Palmeiras e ganhou a vaga de titular antes da vitória sobre o Athletico-PR. Ele saiu jogando pela primeira vez desde fevereiro e na sua função preferida, a de meia armador.

Luan foi um dos melhores do Santos e fez o primeiro gol, de cabeça, no primeiro tempo. Sendo assim, ele quebrou dois jejuns: o de não ser titular desde fevereiro e o de balançar as redes pela primeira vez desde maio de 2021.

"É difícil falar. Fiquei muito tempo sem começar uma partida, é muito difícil. Trabalhar no dia a dia sem jogar é complicado. Não desanimei e continuei trabalhando. Hoje comecei uma partida, me sentindo bem e confiante. Sensação de marcar um gol é inexplicável", disse Luan, em entrevista ao SporTV.

FUTURO NO SANTOS

Luan está emprestado apenas até o fim do Campeonato Brasileiro, mas tem a prioridade de renovação para 2023. O Santos adota cautela, porém, já começa a pensar em negociar com o Corinthians a permanência do jogador de 29 anos.

O time praiano entende que o gol dará a confiança necessária para Luan deslanchar e que pode ser importante se antecipar ao mercado para ficar com o jogador na próxima temporada.

O Santos paga R$ 100 mil por mês para o atleta e o Corinthians completa o salário. Não há valor de compra fixado no contrato de empréstimo. A relação entre os presidentes Andres Rueda e Duílio Monteiro Alves é excelente.