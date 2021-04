Santos anuncia venda de Soteldo ao Toronto e destrava punição da Fifa

"Temos de agradecer ao Soteldo por esse período no Santos, que tanto nos trouxe alegrias e por sua combatividade em campo. Certamente gostaríamos que ficasse mais e fizesse história com a nossa camisa. Desejamos sorte em seu novo clube", completou o presidente Rueda.

"Com este Transfer Ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar a contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea."

O time brasileiro ainda conseguiu incluir na negociação cláusula em que ficará com 12,5% do lucro de uma venda futura de Soteldo.

Com a transferência, o clube da Vila Belmiro destrava a punição da Fifa que o impedia de contratar atletas, fruto da dívida com o Huachipato (CHI), clube anterior de Soteldo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos anunciou neste sábado (24) a venda do meia venezuelano Yeferson Soteldo, 23, ao Toronto FC, clube canadense que disputa a Major League Soccer, por US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões).

