Presidente vira técnico, escala filho e conquista liderança do Piauiense

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Parnahyba teve uma semana inusitada. Após demitir o técnico Dejair Ferreira, o presidente do clube, Batista Filho, assumiu o comando da equipe, escalou o filho como atacante e assumiu a liderança do Campeonato Piauiense ao vencer o Flamengo local por 3 a 1. Batista Filho vai seguir, interinamente, no comando da equipe à beira do campo.

Dejair foi demitido na terça-feira (20), na véspera do jogo contra o Flamengo. Batista Filho então assumiu a função de técnico e escalou o filho Jânio Daniel no ataque. E ele foi o craque do jogo, marcando os três gols do Parnahyba na partida.

"Foi muito especial fazer esses três gols, ainda mais com a vitória e a manutenção de liderança. Vai ficar marcado porque eu sei bem como é difícil fazer três gols na partida. Eu ofereci essa vitória para ele porque sei o quanto ele batalha e luta para manter o grupo ativo, sei da luta diária dele", disse Jânio Daniel.

Sobre a decisão do pai de assumir a equipe, o filho goleador da equipe afirmou à reportagem que ideia surgiu por falta de tempo hábil para contratar um novo técnico. "Como ele conhece bem o grupo, já teve outras experiências, então ele se sentiu capacitado para ficar à frente do time. Na próxima partida, ele também estará no comando da equipe. O novo treinador só chega no domingo [25] e vai dar continuidade no trabalho e ter tempo de colocar o time do jeito que pensa."

Depois do jogo, Batista Filho celebrou, em entrevista à Rádio Cidade, com pinta de treinador experiente, a retomada dos resultados. O Parnahyba não vencia há quatro jogos no Estadual. "Essa postura de vencedor, quem decide somos nós. Perdemos a gordura (na tabela), mas vamos, daqui para frente, buscar os três pontos dentro e fora de casa", disse o presidente e treinador.

Batista é presidente do clube desde 2014. No último pleito, em dezembro de 2019, ele foi reeleito com o apoio de 21 dos 30 sócios do Conselho Deliberativo. Em 2017, chegou a ser afastado por supostas irregularidades em gestões anteriores, mas o caso foi arquivado pela Justiça, e ele voltou ao cargo em 2018.

Na sequência da competição, o Parnahyba enfrenta o Fluminense-PI, neste sábado (24) às 15h45, no estádio Lindolfo Monteiro.