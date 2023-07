Santos afasta Soteldo por indisciplina após decisão conjunta

O jogador acertou um novo contrato válido por quatro anos com o time da baixada. Soteldo estava emprestado ao Santos pelo Tigres, do México, até julho de 2023.

Após o empate em 0 a 0 com o Blooming, pela Sul-Americana, na quinta-feira (29), ainda no vestiário, Soteldo disse que não queria treinar na sexta com os reservas.

A disciplina é uma exigência do novo treinador do Santos, Paulo Turra, que já havia feito pressão pelo afastamento de Nathan e Lucas Pires depois da balada em São Paulo.

