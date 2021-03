Santo André vence Ponte e se isola na liderança de grupo do Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André se isolou na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta por 1 a 0 nesta quinta-feira (4), com gol de Gegê, no Moisés Lucarelli, se valendo da ausência de vitória dos rivais de chave. Com o resultado, a equipe do ABC Paulista chegou a quatro pontos, a dois do Corinthians e à frente de Botafogo-SP, com um, e Inter de Limeira, que não pontuou. O time se prepara agora para defender a liderança em clássico com o São Caetano, enquanto a Ponte visitará o Corinthians na próxima rodada em busca de sua primeira vitória.

Guarani vence Botafogo-SP e se recupera no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma estreia amarga no Campeonato Paulista, o Guarani conseguiu se recuperar ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (4), fora de casa, em jogo válido pela segunda rodada. O único gol da partida foi marcado por Rodrigo Andrade, na segunda etapa. Desde o primeiro tempo, no entanto, os bugrinos já dominavam a partida, se aproveitando da vantagem numérica com a expulsão de Pará, do time de Ribeirão Preto. Na terceira rodada, o clube de Campinas receberá o Red Bull Bragantino, enquanto os botafoguenses visitarão a Ferroviária.

Ituano vence o São Bento e segue com 100% no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano venceu o São Bento por 1 a 0 nesta quinta-feira (4), no estádio Novelli Júnior, e seguiu como único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. De quebra, a equipe rubro-negra retomou a liderança do Grupo C, considerado a chave da morte nesta edição do torneio, por contar ainda com Red Bull Bragantino, vice-líder, Novorizontino, e o lanterna Palmeiras, com um jogo a menos. O gol que garantiu a vitória foi anotado por Iago em cobrança de pênalti. Na próxima rodada, eles enfrentarão Mirassol e Palmeiras, respectivamente.