Fluminense estreia com derrota para o Resende no Carioca

O Fluminense agora se prepara para receber a Portuguesa-RJ, enquanto o Resende terá confronto com o Botafogo pela segunda rodada do Estadual.

Jefinho, aos 38 minutos do segundo tempo, e Kaique, já nos acréscimos, marcaram os gols do time do interior. Alexandre Jesus abriu o placar pelos tricolores. O árbitro Grazianni Maciel Rocha não assinalou pênalti para o Fluminense, que ainda teve um gol mal anulado com Caio.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da boa atuação, o Fluminense, repleto de garotos da base, perdeu de virada para o Resende nesta quinta-feira (4), por 2 a 1, na estreia no Campeonato Carioca. A partida foi marcada por erros de arbitragem ainda no primeiro tempo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.