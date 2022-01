Santista cai da arquibancada em jogo da Copinha e é levado ao hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Santos se machucou durante a partida do time contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copinha, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ele foi levado pela ambulância para a Santa Casa local. De acordo com informações do SporTV, o torcedor tem por volta de 60 anos e caiu de uma altura de 2,5m. O UOL Esporte confirmou com a assessoria do Santos que o homem estava no setor lateral do estádio quando sofreu o acidente. O torcedor foi atendido ainda no estádio antes de ser levado para o hospital. Seu estado de saúde é desconhecido. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Araraquara, mas ainda não obteve retorno.

