Salah perde pênalti, e Liverpool é derrotado pelo Leicester no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool bombardeou, mas perdeu para o Leicester, nesta terça-feira (28), por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Com pênalti desperdiçado por Salah e Alisson no ataque, o time de Jurgen Klopp perdeu a chance de encostar no líder Manchester City.

Lookman marcou o único gol do jogo, no início do segundo tempo. Já o Liverpool desperdiçou um pênalti com Salah ainda na primeira etapa. Nos acréscimos, o goleiro Alisson foi para o campo de ataque tentar o gol de empate.

Com o resultado, o Liverpool segue seis pontos atrás do City. O time de Jurgen Klopp é o segundo colocado, com 41 pontos, mas tem um jogo a menos. Já o Leicester assume a nona posição, com 25.

Na sequência, o Liverpool terá pela frente o clássico contra o Chelsea, no domingo (2), às 13h30 (de Brasília), pela 21ª rodada. O Leicester recebe o Norwich no sábado (1), às 12h.

O JOGO

Artilheiro do Liverpool na temporada, Mohamed Salah teve a chance de colocar o time na frente aos 13 minutos do primeiro tempo, de pênalti, mas desperdiçou.

Após cobrança de lateral por Alexander-Arnold, Henderson ajeitou para Salah, que foi derrubado na área por Ndidi. O próprio atacante foi para a cobrança da penalidade, mas mandou próximo ao meio do gol, à meia-altura, facilitando o trabalho do goleiro Schmeichel, que espalmou. No rebote, com o gol vazio, Salah cabeceou na trave.

O goleiro do Leicester cresceu em outro confronto com Salah. Aos 31 minutos da primeira etapa, o atacante dos Reds aproveitou um rebote pela direita e bateu cruzado. Caindo, Schmeichel espalmou o chute do egípcio.

Além disso, um pouco antes, ele tirou no cantinho um lançamento de Oxlade-Chamberlain na grande área. O alvo do meio-campista era Henderson, mas a bola passou direto e obrigou o arqueiro do Leicester a salvar em cima da linha.

O Liverpool seguiu amassando o Leicester em seu campo na segunda etapa, e quase chegou ao gol aos nove minutos.

O time inglês trocou passes pelo centro de campo, e Diogo Jota deixou Mané na cara de Schmeichel. O atacante, porém, finalizou por cima do gol.

Ademola Lookman precisou de dois minutos em campo para colocar o Leicester na frente.

O ponta entrou aos 11 minutos da segunda etapa e, aos 13, acionou Dewsbury-Hall pela esquerda, que devolveu para o camisa 37 na entrada da grande área. Lookman invadiu, ignorou a marcação e mandou no canto direito do goleiro Alisson.

Esta foi a primeira finalização certa do Leicester na partida. No primeiro tempo, foram cinco tentativas, nenhuma na direção do gol do Liverpool.

O Liverpool não se intimidou com o gol sofrido, e seguiu no campo de ataque do Leicester, mas pouco ameaçou a meta de Schmeichel. Com dificuldades tanto na troca de passes quanto para furar o bloqueio dos Foxes, os atacantes dos Reds foram pouco acionados na segunda etapa.

Ao todo, foram 21 finalizações do Liverpool, mas apenas quatro na direção do gol do Leicester.