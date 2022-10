Sainz supera Verstappen e é pole no GP dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Sainz desbancou o bicampeão mundial Max Verstappen no treino classificatório e largará na pole no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste domingo (23), às 16h. O piloto da Ferrari foi o mais rápido com o tempo de 1m34s356 e sairá na frente pela terceira vez na temporada.

Charles Leclerc, também da Ferrari, terminou a classificação em segundo com 1m34s421, mas foi punido com a perda de 10 posições devido a uma troca de motor e vai largar em 12º. Com isso, Max Verstappen, que fez o terceiro melhor tempo com 1m34s448, largará na segunda posição.

O heptacampeão Lewis Hamilton, que fez o quinto melhor tempo 1m34s947, sairá da terceira posição com sua Mercedes, já que Sergio Perez, o quarto melhor na classificação com 1m34s645, também foi punido com a perda de 5 posições no grid também por trocar o motor. Com isso, George Russel, da Mercedes, largará na 5ª posição.

Verstappen lidera último treino livre

O bicampeão mundial Max Verstappen fez o melhor tempo do último treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, na tarde de hoje (22). O piloto da Red Bull liderou a sessão no Circuito das Américas, no Texas, com 1m35s825.

O holandês ficou 0,325s abaixo de Charles Leclerc e 0,446s abaixo de Carlos Sainz, pilotos da Ferrari que haviam dominado ontem (21).

A Ferrari havia comandado a sexta-feira (21), com Carlos Sainz mais rápido no primeiro treino livre e Leclerc repetindo a dose no segundo, que serviu para testes do pneu da temporada que vem.

Fundador da Red Bull morre aos 78 anos

O treino classificatório do GP dos EUA ficou marcado por uma notícia triste para os fãs de automobilismo e, especialmente, para a Red Bull. Isso porque o cofundador da equipe, Dietrich Mateschitz, faleceu aos 78 anos. Em 2004, o empresário comprou a antiga Jaguar e transformou na Red Bull Racing. Em seis anos, Mateschitz tirou a equipe do meio do pelotão e transformou a escuderia em campeã mundial.

Em 2010, Red Bull ganhou seu primeiro título com Sebastian Vettel, que seria tetracampeão nos três anos seguintes. Os anos de glória se estenderam até hoje, com Max Verstappen sendo o atual bicampeão da F1.