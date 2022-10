Em Belo Horizonte, Flamengo derrota América-MG

O Rubro-negro vem de seis jogos sem derrotas, sendo três vitórias e três empates e este foi o primeiro jogo após o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Com foco na Libertadores, com a final marcada para o dia 29, o time rubro-negro entrou em campo apenas com jogadores reservas.

O placar final do jogo foi de 2 a 1 para o Flamengo, com gols de Everton e Matheus França. Pelo América-MG, Everaldo descontou.

Belo Horizonte/MG – Jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Flamengo derrotou o América-MG em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na noite deste sábado, dia 22.

