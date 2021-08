Saídas de Borja e Lucas Lima dão folga ao cofre do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda não foram as negociações definitivas que o Palmeiras deseja, mas os empréstimos de Lucas Lima, para o Fortaleza, e Borja, para o Grêmio, são duas pendências que já podem ser retiradas da lista da gestão Mauricio Galiotte.

Dar um destino aos dois jogadores era prioridade da diretoria capitaneada por Anderson Barros. Ambos têm salários altos, não estavam nos planos do clube e teriam que brigar por posição com muita gente para serem aproveitados.

Mas ainda há outras tarefas a serem resolvidas no clube, preferencialmente antes do início de dezembro, quando se encerra o mandato de Galiotte. É quase certo, no entanto, que o próximo ou próxima presidente vai herdar pendências. Algumas, inclusive, já estão garantidas no checklist da próxima gestão.

O Palmeiras precisa negociar jogadores para manter suas finanças equilibradas e entregar o caixa no azul para a próxima gestão. Mas o clube corre muito contra o relógio, dado que a janela internacional de transferências se fecha na próxima terça-feira (31).

A diretoria também pensa em reforços, um centroavante e um zagueiro canhoto estão na lista entregue pelo técnico Abel Ferreira.

Do atual elenco, as renovações vão ser discutidas. As prioridades são o meia Gustavo Scarpa, que ficam sem contrato no final de 2022.

Outro caso é o veterano Felipe Melo, cujo vínculo termina no dia 31 de dezembro. O comandante, porém, não esconde que deseja a permanência do jogador, que já foi descartado por Galiotte.