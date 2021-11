Saiba onde ver os jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina

CLASSIFICAÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DO QATAR 1) Brasil - 31

Em 11 jogos disputados na competição, a seleção brasileira alcançou 10 vitórias e somou 31 pontos, seguida pela Argentina, com 25, e Equador, com 17.

Sem ainda ter feito ainda primeira partida contra a Argentina nas Eliminatórias, suspensa depois de agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Polícia Federal entrarem em campo na Arena Corinthians em razão do descumprimento de regras sanitárias pelos jogadores visitantes, a seleção de Tite reencontrará a rival pelo returno do torneio classificatório -o jogo interrompido ainda depende da Fifa para ser realizado ou não.

Na última rodada tripla, em outubro, a seleção venceu o Uruguai por 4 a 1, em Manaus, com um ótimo desempenho em campo depois de atuações sem destaque contra a Venezuela (vitória do Brasil por 3 a 1) e a Colômbia (empate sem gols).

As partidas terão transmissão da Globo e do SporTV.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder das Eliminatórias Sul-Americanas e prestes a garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia na quinta-feira (11), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

