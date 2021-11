Lucas Veríssimo rompe ligamento do joelho e perderá restante da temporada

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Benfica anunciou nesta segunda-feira (8) que o zagueiro Lucas Veríssimo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia. Desta forma, ele está fora do restante da temporada 2021-22 e desfalcará a seleção brasileira.

O defensor sofreu entorse do joelho na partida de ontem, vitória por 6 a 1 contra o Braga, pelo Campeonato Português.

O Benfica declarou que o brasileiro terá um longo período de reabilitação, mas não divulgou quantos meses ele ficará longe dos gramados.

"Foi uma vitória brilhante do Benfica, o Braga não é um adversário fácil. Foi quase tudo bom neste jogo. Infelizmente, nem tudo foi bom. A lesão do Veríssimo é gravíssima", disse o treinador do clube, Jorge Jesus.

Lucas Veríssimo foi convocado pelo técnico Tite, da seleção brasileira, para os dois próximos jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Agora, o treinador terá de chamar um substituto para o jogador do Benfica.

O Brasil encara a Colômbia no dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e a Argentina no dia 16, em San Juan.