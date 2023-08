Saiba motivo de Pedro não ter entrado em campo contra o Olimpia

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O auxiliar Cristian Arán, que substituiu o técnico Jorge Sampaoli, que foi expulso, explicou o motivo de não ter colocado o atacante Pedro em campo contra o Olimpia nessa quinta-feira (10). O Flamengo acabou perdendo por 3 a 1 para o time do Paraguai.

“As decisões sempre são da comissão, a gente se fala durante o jogo. A gente tentou fazer o melhor possível para o time e não deu resultado, foi simplesmente isso, não tem a ver com uma decisão minha que, circunstancialmente, estava armando o time. É preciso ver como uma decisão grupal e da comissão, que sempre se fala. Hoje, as coisas não saíram como a gente queria”, disse Arán, segundo Uol.

O auxiliar técnico ainda falou da frustração de perder um jogo importante. “Não cabe a mim falar de processos anteriores, tenho que falar do jogo de hoje. Sem dúvida, o grupo está muito golpeado pelo resultado do jogo. A gente veio aqui com muita esperança de poder classificar para as quartas e não conseguiu”, completou.