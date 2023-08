Após derrota, jogadores do Flamengo são hostilizados por torcedores no Rio; vídeo

Your browser does not support the video tag.

Clima tenso no desembarque do Flamengo no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro.



@Marquinhos_RJ21 pic.twitter.com/H7BCLMCk76 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 11, 2023

Jogadores e a comissão técnica do Flamengo foram hostilizados na madrugada desta sexta-feira (11) ao desembarcaram no Rio de Janeiro após a eliminação da Libertadores. Torcedores enfurecidos já os aguardavam e entoaram coro de “time sem vergonha”. O rubro-negro perdeu para o Olimpia por 3 a 1 de virada em Assunção, no Paraguai.

Segundo O Globo, a Polícia Militar montou esquema especial para o desembarque, cercando com grades a área pela qual o elenco do Flamengo passaria para chegar ao ônibus.

Antes da chegada, os policiais usaram spray de pimenta para tentar conter os torcedores mais exaltados, o que só aumentou a confusão. Os jogadores foram cobrados por terem sido os principais culpados pelo fiasco, em especial o treinador Jorge Sampaoli.

Os torcedores que madrugaram no aeroporto também tentaram impedir a saída do ônibus do local e acompanharam parte do trajeto do estacionamento até a entrada na via.