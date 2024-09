Sabalenka é campeã do US Open e conquista seu terceiro Grand Slam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A belarussa Aryna Sabalenka, número dois no ranking da WTA (associação das tenistas profissionais), foi campeã do US Open neste sábado (7).

Ela derrotou a americana Jessica Pegula, 6ª no ranking mundial, por 2 sets a 0 (7/5 e 7/5) na quadra Arthur Ashe.

O título individual inédito no US Open é agora o terceiro troféu de sua carreira na série Grand Slam, que reúne os quatro maiores torneios da modalidade (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Em janeiro, Sabalenka já havia conquistado seu segundo título seguido na Austrália ao bater a chinesa Qinwen Zheng. Em 2023, a belarussa foi vice em Nova York, superada na final pela americana Coco Gauff.