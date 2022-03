Rueda fala com organizadas sobre reforços, João Paulo, base e SAF

SANTOS, SP E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Andres Rueda se reuniu com duas das principais organizadas do Santos nessa semana: Sangue Jovem e Torcida Jovem

As conversas de quarta (4) e quinta-feira (5) duraram mais de duas horas e foram tranquilas. Rueda esteve com o vice-presidente José Carlos de Oliveira em ambos os papos e sugeriu reuniões frequentes com as torcidas.

O UOL Esporte apurou que Sangue Jovem e Torcida Jovem não fizeram qualquer pedido à diretoria além de reforços. Não houve discussão sobre ingressos, por exemplo. O encontro teve como principal pauta a preocupação com novo risco de rebaixamento.

A maior cobrança de ambas as organizadas foi sobre a necessidade de contratações. Rueda destacou o pagamento de dívidas e as dificuldades financeiras, mas prometeu contratações pontuais até o Campeonato Brasileiro.

O presidente também falou que não tem interesse em negociar João Paulo. Nos últimos dias, o empresário do goleiro foi procurado por intermediários ligados ao Flamengo.

Rueda ainda comentou que Marinho forçou a saída para o Flamengo e não tinha mais clima no clube, além de alegar problemas extracampo para não buscar o retorno de Yeferson Soteldo, que foi do Toronto FC (CAN) para o Tigres (MEX).

As torcidas organizadas também perguntaram sobre a possibilidade do Santos virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol). E Andres Rueda descartou qualquer chance neste momento.

Por fim, o presidente mostrou uma apresentação no computador sobre as categorias de base. O Santos dispensou mais de 100 atletas com deficiência técnica nos últimos meses. E prevê uma reformulação ainda maior sob o comando do novo coordenador. Ricardo Luiz trabalhava no Cuiabá e tem passagens por Cruzeiro e América-MG.