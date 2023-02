Rudiger exalta Vini Jr. após Mundial: 'Melhor do mundo no 1 contra 1'

SÃO PAULO/SP - O zagueiro Rudiger, do Real Madrid, encheu o companheiro Vinicius Junior de elogios após a vitória do time espanhol sobre o Al Hilal por 5 a 3 na final do Mundial de Clubes.

Na opinião do defensor alemão, Vini Jr. ajudou o Real Madrid a sair de uma situação difícil na partida, após o primeiro gol do Al Hilal. Rudiger declarou que o atacante brasileiro é o "melhor do mundo do 1 contra 1'.

Foi um jogo em que começamos muito bem, marcamos dois gols, concedemos um gol que não deveria ter acontecido e perdemos o sentido de onde estávamos. Poderíamos ter tido um jogo bem mais fácil. Mas o Vinícius é um jogador muito especial, fortíssimo: para mim, é o melhor no mundo no 'um contra um': top" Antonio Rudiger, ao canal oficial do Real Madrid.

Vinicius Junior marcou dois gols na final do Mundial: o primeiro e o quinto. Além disso, o atacante brasileiro deu uma assistência para Benzema marcar o terceiro.

Após o fim do jogo, Vinicius Junior recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio disputado no Marrocos. Companheiro de Vini, Valverde ficou com a bola de prata, enquanto Vietto, do Al-Hilal, foi eleito o terceiro melhor da competição.