Rossi soma 1350 minutos sem sofrer gols e nunca foi vazado no Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Agustín Rossi nunca sofreu gols no Campeonato Carioca. Desde que chegou em 2023, o goleiro disputou 15 partidas e ainda não foi vazado, somando 1.350 minutos invicto. Ele é um dos pilares da força defensiva rubro-negra.

Rossi disputou o Estadual nesta e na última temporada. Em 2023, ele chegou apenas na metade do ano. Em 2024, o Flamengo terminou como campeão, sem ser vazado com o time principal em campo e o argentino ainda se tornou o goleiro com mais tempo sem sofrer gols na história do clube.

Em 2025, o rodízio do time também tem afetado os goleiros. Cada um fez três partidas e nenhum deles teve a meta vazada. Rossi sofreu um gol apenas na Supercopa do Brasil.

Entre esses 15 jogos, sete foram clássicos. Dois contra o Vasco, quatro diante do Fluminense e um com o Botafogo. Dois deles, diante do tricolor, terminaram empatados em 0 a 0, mas os outros tiveram vitória rubro-negra.

O Flamengo é o time da Série A com menos gols sofridos em 2025 desde que começou a usar o time principal. São seis vitórias, um empate, 15 gols marcados e apenas um sofrido.

Além da fortaleza defensiva, Rossi também ajuda no ataque. O goleiro já iniciou algumas jogadas de gols ou lances perigosos do Fla com as bolas longas e saídas rápidas de jogo.

"Nós treinamos a saída de bola, jogo com os pés, mas o que acontece no jogo são situações da partida. As bolas longas são quando o outro time está pressionando e ficamos sem opções curtas. Os zagueiros também têm a capacidade de achar os homens livres. Temos de identificar essas situações, cada time joga diferente, muitas vezes essa opção é uma saída", diz Rossi.