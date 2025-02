Ferj divulga novos horários do Carioca após onda de calor e queixas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) atualizou os horários dos jogos da última rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O clássico entre Vasco e Botafogo, por exemplo, será às 18h30, em São Januário.

A Ferj já havia determinado que as partidas da reta final do Estadual seriam após 18h. A alteração aconteceu devido à onda de calor no Rio de Janeiro.

Ainda não há definição quanto à transmissão da Globo e Band. A federação debate o tema com as emissoras e deve ter respostas em breve.

A discussão sobre os horários aumentou nas últimas semanas e foi tema de reunião na Ferj com os clubes. O Flamengo foi um dos clubes que subiu o tom e, inclusive, pediu a alteração do horário do clássico com o Vasco.

Gerson, capitão do Flamengo, enviou uma carta a Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj), pedindo apoio a essa questão. O jogador rubro-negro frisou a preocupação com a integridade física dos atletas.

No último domingo, Riquelme, do Fluminense, passou mal e teve de ser substituído no começo do segundo tempo. O Tricolor enfrentou o Nova Iguaçu no Maracanã, às 16h. "É terrível jogar com esse calor. Riquelme vomitou na beira do campo quando estava voltando, até fiquei na dúvida de levá-lo ou não [para o segundo tempo]", disse o técnico Mano Menezes.

VEJA OS NOVOS HORÁRIOS

Sábado

19h - Flamengo x Maricá - Maracanã

19h - Boavista x Volta Redonda - Elcyr Resende

21h15 - Sampaio Corrêa x Portuguesa - Lourival Gomes

Domingo

18h30 - Vasco x Botafogo - São Januário

18h30 - Fluminense x Bangu - Maracanã

18h30 - Nova Iguaçu x Madureira - Jânio Moraes