Rosamaria, do vôlei, lança marca de roupas, jóias e beleza

"Estou trabalhando em uma coleção de beachwear e que vai ter um trabalho sustentável, uma linha de cinco produtos de skincare e as joias estamos finalizando a seleção, mas posso adiantar que terá detalhes com pedras verdes", disse a jogadora de 27 anos à revista.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jogadora de vôlei Rosamaria resolveu se aventurar no mercado da moda. Após compartilhar um ensaio fotográfico nas redes sociais, a atleta do Novara (ITA) e da seleção brasileira anunciou, em entrevista à revista "Harpersbazaa", que lançará no próximo mês uma marca de roupas, beleza e joias.

