Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro será comprado por Ronaldo Nazário. O negócio foi anunciado na tarde deste sábado (18) pelo ex-jogador durante uma transmissão online em uma rede social. O ex-atleta estava junto do presidente do time mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, que confirmou a negociação. "Quero dizer que tenho muito a retribuir", afirmou Ronaldo. Sérgio Rodrigues também comentou o acerto. "[Ronaldo será] nosso acionista majoritário do Cruzeiro SAF. Obrigado. Estamos certos que aqui é um projeto que será pioneiro para o futebol brasileiro."

