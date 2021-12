Agora com quatro reforços para 2022, Vasco anuncia Edimar e Luís Cangá

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, neste sábado (18), mais dois reforços para 2022. Tratam-se do lateral-esquerdo Edimar, 35, e do zagueiro Luís Cangá, 26. O primeiro deles é mais conhecido no futebol brasileiro, com passagens recentes por Red Bull Bragantino e São Paulo. Já o defensor vem do futebol equatoriano. Natural de Guayaquil, Cangá estava no Delfín Sporting (EQU). Ele terá contrato válido por apenas três meses, mas com opção de extensão do vínculo para até o fim do ano que vem. Já Edimar não teve seu tempo de acordo revelado pelo clube. Com quatro reforços anunciados até aqui, o Vasco também vislumbra a possibilidade de contratar Diego Souza. O atacante, que foi campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco, não renovou com o Grêmio. O alto salário dele dificulta, mas há a favor de eventual acordo o carinho que o jogador nutre pelo clube e o fato de ambos serem do Rio. Após a frustração de não obter o acesso à Série A este ano, o Vasco está em meio a uma grande reformulação no departamento de futebol e, além da estrutura do setor ter mudado, o clube também já comunicou a saída de dez jogadores. Não ficam para 2022 os zagueiros Ernando e Walber; o lateral Zeca; os volantes Andrey, Romulo e Michel; os meias Marquinhos Gabriel e Morato; e os atacantes Léo Jabá e Germán Cano. O clube ainda encaminhou a venda do zagueiro Ricardo Graça para o Júbilo Iwata (JAP). No comando da equipe, saiu Fernando Diniz e chegou Zé Ricardo. Na gestão do setor, deixou o clube o então diretor-executivo Alexandre Pássaro e desembarcou o agora gerente-geral Carlos Brazil. O Vasco ainda procura um CEO para o futebol e um coordenador-técnico. Após algumas tratativas que não andaram, não há nomes definidos e, hoje, a tendência é a de que o clube inicie a temporada somente com os dois já contratados.

